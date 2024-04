"La domenica al museo". I dettagli

Una giornata per valorizzare il patrimonio artistico della città. Oggi è il giorno di "Domenicalmuseo". In cosa consiste? Ingressi e visite gratuite alle sedi e collezioni museali civiche (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e Contemporaneo di Palazzo Fabroni) dalle 10 alle 18, con accesso libero alla mostra "Revox" di Federico Tiezzi in corso a Palazzo Fabroni. Sempre nella giornata di oggi dalle 15 alle 18 al Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e Contemporaneo di Palazzo Fabroni

ci sarà l’iniziativa "Ambasciatori dell’Arte": visite guidate gratuite alle sedi museali e alle collezioni a cura degli studenti del liceo linguistico dell’istituto tecnico statale commerciale "Pacini" di Pistoia.Per maggiori info e il programma completo di Primavera al Museo 2024 è possibile seguire sui social tutti gli aggiornamenti.