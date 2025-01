La Croce Rossa e le volontarie in un libro

Una lunga storia d’impegno riunita in un libro. Sarà presentato sabato alle 17.30 nella Sala Maggiore del palazzo comunale il nuovo volume di Rosilde Breschi e Susanna Daniele intitolato "Le missioni di Sorella Rosilde", edito da Sarnus. All’incontro, moderato dalla professoressa Maria Lorello, interverrà Giorgio Capecchi, ex presidente del Comitato pistoiese della Croce Rossa Italiana, mentre Simonetta Filoni, attuale presidente del Comitato, leggerà brani del libro. Saranno presenti le autrici.

Rosilde Breschi, pistoiese, è infermiera dall’inizio degli anni Sessanta. Nel 1991 entra a far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie della Cri, un suo vecchio sogno di gioventù: ha così l’occasione di partecipare, tra il 1997 e il 2014, a numerose missioni umanitarie in Italia e all’estero. Il libro, scritto a quattro mani con la giornalista Susanna Daniele, è dedicato proprio a questo aspetto della lunga carriera di Rosilde: i testi, presentati in ordine cronologico, coprono un arco di quasi trent’anni, offrendo preziose informazioni sul contesto politico-sociale di paesi come Albania, Iraq, Senegal, Sri Lanka. La narrazione è arricchita da riflessioni ad ampio raggio scaturite dalle esperienze vissute, permettendo così al lettore di entrare in contatto con popolazioni lontane per geografia, tradizioni e strutture sociali. "Ho sempre chiesto di essere inviata all’estero", scrive l’autrice, "perché mi piace entrare in contatto con popoli e culture diverse: quello che mi guida è stato il desiderio di conoscere l’altro e di guardare lontano". Un ampio testo introduttivo riporta notizie sull’origine del Corpo di Infermiere Volontarie della Croce Rossa.