La Coppa Diddi in diretta streaming Per tutti gli appassionati di ciclismo

Coppa Diddi in diretta streaming, per dare ai numerosissimi appassionati di ciclismo la possibilità di seguire lo storico evento sportivo in tempo reale e dare lustro a tutto il territorio attraversato. E’ l’auspicio del Gruppo sportivo Dino Diddi, lanciato durante la cena di finanziamento che si è svolta al Lago Primo Maggio, in vista della manifestazione che si terrà il 3 settembre prossimo. La 75esima edizione della Coppa Dino Diddi, classica gara ciclistica internazionale, categoria allievi, sta cominciando a entrare nel vivo delle fasi organizzative, rafforzando l’obiettivo di rendere Agliana, anche se per un giorno, la capitale italiana del ciclismo giovanile. Tra le importanti novità annunciate, sul piano dirigenziale del Gs Diddi c’è la prospettiva, a partire dal 2024, dell’avvicendamento dello storico presidente Claudio Taffini con il vice presidente Maurizio Mangoni. Più di un centinaio i partecipanti al convivio, in un bellissimo clima di festa, animata in diretta Facebook dall’energia e dalla passione di Daniel Guidi, insieme a Eleonora Tosca, in arte Eleviole?, aglianese d’adozione, cheha donato alla Coppa Diddi uno dei suoi brani, ‘Dieci gocce’.

Presenti il sindaco Luca Benesperi e l’assessore Maurizio Ciottoli, il presidente regionale della Fci Toscana, Saverio Metti. Ospite d’onore il ciclista Giovanni Visconti, ritiratosi recentemente dall’attività professionistica, che nel suo palmares vanta titoli come il Campionato europeo under 23, tre volte campione italiano di ciclismo su strada, numerose giornate in maglia rosa al Giro d’Italia. A Giovanni Visconti sono state consegnate targhe ricordo dal Gs Diddi e, dall’Auser Agliana, il ‘Ciclista della Coppa Diddi’ opera in legno di Lauro Bartolini, un simbolo artistico della gara consegnato nel 2022 a Francesco Moser. Durante le interviste ai dirigenti storici della Diddi, come Claudio Taffini (da 32 anni presidente), al patron Franco Vettori (da 62 anni nel consiglio), a Andrea Vezzosi presidente della Fci di Prato, Franco Benesperi neo giudice sportivo e Andrea Goti pluripresidente di giuria, non sono mancati momenti di forte emozione in ricordo di Franco Ballerini (a cui era dedicata l’edizione 2022), Fabrizio Fabbri (ex ciclista professionista ferrucciano) e Vannino, ai quali è dedicata l’edizione 2023 della Coppa. La manifestazione richiede un notevole impegno finanziario. Gli appassionati possono sostenere la raccolta fondi avviata sul portale gofundme al link: https:gofund.me560c3a61.

Piera Salvi