La compagnia Al Castello presenta "Bianca B". La storia intensa di una adolescente fragile

Stasera (ore 21.15, ingresso libero) al teatro della Casa del popolo di Bottegone va in scena la compagnia teatrale Al Castello, con lo spettacolo "Bianca B", scritto e diretto da Claudio Pesaresi. Lo spettacolo è in gara al concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli", alla XVIII edizione. Il regista Claudio Pesaresi così presenta il suo lavoro: "E’ una sottile vicenda psicologica che si svolge in una atmosfera di intensa suggestione, mediante una approfondita analisi dei personaggi. Ispirata ai “Racconti di formazione“ del XIX secolo, affronta le difficoltà di inserimento nella vita sociale e familiare di una adolescente in forte contrasto con la madre e accolta dalla nonna materna, che vorrebbe tenerla con sé. Le vicende e le esperienze vissute dalla ragazza, determinano in lei un carattere particolarmente aggressivo, mendace e prepotente che si scontrerà con la donna alla quale è stata affidata la sua educazione". Bianca è una figura complessa che esplora i temi di identità, fragilità e trasformazione. "Bianca B" è uno spettacolo che si rivela toccante e che cattura il pubblico per la sua intensità emotiva e la profondità della narrazione. Questo è il secondo appuntamento dell’edizione 2025 del concorso di teatro amatoriale "Fabrizio Rafanelli", organizzato dall’associazione culturale Zona teatro libero con il comune di Pistoia, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze e Amici del Vallecorsi per il teatro, con il sostegno della Fondazione Caript. Prossimo spettacolo il 30 gennaio con la compagnia Unicorno in "Pavesini e salsa tonnata" scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo.

Piera Salvi