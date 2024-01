"La Collezione Gori: un'ode all'arte ambientale e alla fusione tra natura e creatività"

Giuliano Gori era stato ispirato dal desiderio di dare vita a uno spazio magico in cui i diritti dell’arte iniziano dove terminano quelli della natura. "Agli inizi degli anni 80 – ricordava due anni fa lo stesso Gori – eravamo pionieri perché per primi abbiamo trasformato l’idea classica di scultura in opere di arte ambientale permanenti. Ciò comporta l’utilizzo da parte degli artisti dello spazio come parte integrante dell’opera". Negli anni la Collezione ha avuto importanti riconoscimenti, più musei hanno esposto la documentazione di tutte le opere di arte ambientale (essendo i lavori inamovibili) accompagnata da un nucleo di capolavori della collezione storica.