La città piange Wally Wanda Meoni

Si è spenta a 92 anni, dopo una breve malattia, Wally Wanda Meoni, originaria di Piazza e madre di Roberto Vivarelli, giornalista, promoter di eventi e imprenditore. Wally Wanda Meoni è stata attiva nel volontariato, sia in ’Voglia di vivere’ che nel ’Filo d’argento’. Fino a pochi anni fa era fra gli organizzatori delle feste per le nozze d’oro in varie location della città. I funerali domani alle 15,30 alla chiesa di Piazza. A Roberto Vivarelli, alla moglie Consuelo ed alla nipote Emily le condoglianze della redazione.