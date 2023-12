La buona socialità dei giovani. Domani torna ’Games & Contest’

Domani dalle 16 alle 18, ‘Games & contest’ in piazza Gramsci, evento gratuito dedicato agli adolescenti dai 13 ai 17 anni. E’ il secondo appuntamento che si svolge nell’ambito del progetto ‘Operatore di strada’ attivato dal Comune con la Cooperativa Arca e fa seguito al primo incontro che si è svolto il 21 dicembre con la partecipazione di circa 25 adolescenti, che hanno interagito molto bene con gli operatori e fra di loro. Una buona partenza, secondo l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo e la referente dei servizi educativi Simona Lombardi. Il prossimo appuntamento con ‘Games & contest’ è per il 4 gennaio. Il progetto ‘Operatore di strada’ è stato attivato dal Comune a novembre 2022, in aiuto al disagio minorile. Dopo una fase di monitoraggio il progetto entra ora nel vivo con l’approccio diretto degli adolescenti per offrire attività (con l’auspicio che diventi continuativa) anche in base agli interessi delle ragazze e dei ragazzi, con l’obiettivo di stimolare amicizie e comportamenti corretti. Il progetto, infatti, è scaturito in seguito alle segnalazioni raccolte sul territorio, in particolare nella zona centrale di Agliana, riferite a gruppi di adolescenti con comportamenti incivili e disturbo della quiete pubblica. L’attività propositiva, per offrire agli adolescenti opportunità di ritrovarsi insieme per un sano divertimento, è affiancata anche da pattugliamenti dei vigili urbani a piedi, nell’ambito di un’attività di controllo e prevenzione, per scongiurare atteggiamenti dei minori che possano creare disturbo alla comunità. Da quanto riferisce la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello, il servizio appiedato dei vigili è stato svolto finora nelle piazze del centro e in altri luoghi.

Piera Salvi