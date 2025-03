La biblioteca sarà intitolata a Tiziana Parisi

Il liceo Niccolò Forteguerri si prepara alla cerimonia con cui la biblioteca sarà intitolata alla professoressa Tiziana Parisi. Sarà lunedì 24 marzo, alle ore 15.30, nella sede di Corso Gramsci. L’intitolazione sarà preceduta dai saluti della dirigente del Liceo Forteguerri, Anna Maria Corretti, seguita dalle testimonianze che saranno dedicate alla figura della professoressa Parisi, scomparsa prematuramente, all’improvviso, i primi di gennaio di quattro anni fa, all’età di 68 anni. La professoressa Parisi aveva insegnato italiano e latino fin dalla fusione del liceo Classico con l’istituto Magistrale e per più di vent’anni fu vicepreside. "La sua intelligenza e la sua sensibilità – così fu ricordata – l’hanno resa capace di ascoltare le diverse voci della scuola e di interpretarle per favorire la costruzione di un contesto educativo armonico e accogliente. Convinta del valore irriducibile della sapere classico, ha lavorato perché la scuola fosse luogo dinamico di cultura e si aprisse anche a istanze nuove, a esperienze che proiettassero i giovani studenti nella realtà attuale e li legassero alla storia e alla vita della città. Aveva grande fiducia nel valore e nella dignità del proprio lavoro, svolto sempre con orgoglio e passione. Amava i giovani ed era convinta che lavorare per loro e con loro, fosse un modo per credere nel futuro e crearlo". Ci sarà la testimonianza di Patrizia Belliti, già dirigente del Forteguerri e ci saranno le letture a cura della professoressa Elisabetta Iozzelli. La cerimonia si concluderà con i ringraziamenti di Fabio Bartoletti.

l.a.