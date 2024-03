La battaglia dei mercati, l’attacco del Pd: "Ci sono problemi di sicurezza e disagi"

Mercati al centro di polemiche. Il duello si è consumato in consiglio comunale. Due le interpellanze sul tema: la prima, presentata dal consigliere Pd Paolo Tosi, riguarda la sicurezza del mercato del centro. La seconda, del capogruppo Dem Matteo Giusti, si concentra invece sullo svolgimento del mercato di Bottegone. "Il Piano Sicurezza del mercato di Pistoia – sottolinea Tosi – è fermo al 2020. La nuova disposizione dei banchi è stata approvata a settembre, ma ad oggi il piano sicurezza non è ancora stato ancora integrato e aggiornato. Fatto gravissimo, perché tergiversare mesi e mesi su un aspetto come la sicurezza del mercato del centro è da irresponsabili".

Il capogruppo Giusti, invece, punta l’attenzione sul mercato di Bottegone. "Dopo un anno e mezzo di attesa e disagi – evidenzia Giusti – il mercato torna nella sua storica piazza D’Angela. Peccato che l’assessore Sgueglia abbia ignorato che la piazza è cambiata e il mercato sarebbe dovuto cambiare con essa. Incredibile che si sia riportato il mercato in piazza D’Angela senza rivedere il posizionamento dei banchi". "Così facendo, ci troviamo oggi con una parte di piazza pedonale vuota, che si trasforma in un parcheggio incontrollato – prosegue Giusti –, con l’unica strada di accesso chiusa, che non permette l’ingresso ai residenti e alle attività produttive, mentre sugli unici parcheggi nell’area sono stati posizionati i banchi del mercato".