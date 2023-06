La 35esima "Stranotturna" per Baccini

Una manifestazione podistica pronta a partire per la trentacinquesima volta, dopo aver fatto registrare poco meno di cinquecento partecipanti lo scorso anno. E per la seconda volta, sarà dedicata allo storico presidente ed atleta del club scomparso troppo presto, al quale già lo scorso anno era stato intitolato un memorial. Tutto pronto per la "Stranotturna di Agliana" (organizzata come di consueto dalla Podistica Medicea) che prenderà ufficialmente il via alle 20.15 del prossimo 9 giugno. I partecipanti partiranno nel dettaglio da via Brunelleschi, davanti al circolo di San Niccolò. La formula della kermesse prevede due differenti percorsi: accanto alla corsa vera e propria riservata agli agonisti, che si snoderà lungo un percorso di 10 km fra le vie cittadine, ci sarà anche una camminata ludico-motoria da 5 km complessivi pensata per chi vuole solo fare esercizio. E nell’ambito della rassegna si terrà anche il secondo "Memorial Luca Baccini", dedicato all’ex-presidente della Podistica scomparso a 57 anni nell’aprile dello scorso anno. Per ulteriori info sull’iscrizione all’evento è possibile contattare il numero 3664721200 o visitare il sito web della società.