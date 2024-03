Kevin Greco trionfa al Trofeo Italia

"Sono molto felice per il risultato raggiunto. E lo sono anche per i risultati che stiamo raggiungendo con i compagni del Team Meoni". Parola di Kevin Greco, che proprio pochi giorni fa si è laureato campione italiano di muay thai nella categoria "63,500 kg". Una competizione valida per il Trofeo Italia e andata in archivio a Roma, che ha visto l’atleta allenato da Martin Meoni aggiudicarsi il successo finale. "Un torneo che avevo già disputato lo scorso anno, arrivando secondo – ha ricordato il diretto interessato – stavolta sono arrivato in finale da testa di serie, dove ho trovato un avversario particolarmente forte con le mani. Avrei forse potuto chiudere meglio il match, ma resta comunque la soddisfazione di essere riuscito".

Nelle prossime settimane Greco tornerà nella capitale per gareggiare nell’ambito di una manifestazione promossa dal Team Colonnese, facente parte di uno dei circuiti più prestigiosi della disciplina. Nel lungo periodo invece, il sogno del fighter ventitreenne è quello di disputare una kermesse internazionale come i Mondiali e gli Europei. Oppure i World Games, ai quali ha già partecipato l’amico e compagno di allenamento Cosimo Fratoni. "Si prospettano mesi impegnativi, anche se per fortuna le soddisfazioni non mancano – ha concluso Greco – per quel che mi riguardo, l’obiettivo è di confermarmi competitivi e di continuare ad allenarmi duramente per crescere sempre più".

Giovanni Fiorentino