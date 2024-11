Kemp tesserato. Subito in campo con Paschall

Maurice Kemp è a tutti gli effetti un giocatore dell’Estra. La società a tempo di record è riuscita a tesserare in tempo il giocatore che sarà così a disposizione di coach Zare Markovski per la partita di questa sera contro Treviso. Kemp è arrivato a Pistoia nella giornata di giovedì e, dopo aver espletato le visite mediche di rito e gli adempimenti burocratici, ha sostenuto un solo allenamento con la squadra. Troppo poco per dire che questa sera sarà sicuramente della partita, ma è anche vero che Pistoia si trova in una situazione di emergenza dal momento che Andrew Smith ha accusato un risentimento all’adduttore che da quando è arrivato praticamente lo ha costretto a rimanere fermo. Le condizioni dell’ala americana naturalizzata lettone preoccupano coach Zare Markovski ed il suo staff al punto che solo all’ultimo scioglieranno le riserve sui chi saranno i sei stranieri a scendere in campo. Già perché Eric Paschall pur avendo dimostrato di essere in netto miglioramento, non è ancora al massimo della condizione fisica per poter esprimere appieno tutto il suo potenziale.

Paschall durante la sosta si allenato regolarmente lavorando al massimo e nell’amichevole disputata contro Reggio Emilia l’ex Golden State ha mostrato dei segnali incoraggianti ma non al punto di convincere del tutto coach Markovski che ad oggi nutre ancora qualche riserva. Di contro schierare Smith e Kemp potrebbe rappresentare una grossa incognita dal momento che sulla tenuta fisica del primo ci sono grosse riserve e per quanto riguarda il secondo si tratta di un giocatore appena arrivato che ha sulle gambe un solo allenamento e quindi difficile da valutare sia fisicamente che tatticamente. La soluzione più probabile è che a stare fuori tocchi a Smith con il rientro di Paschall e con Kemp in squadra fin da subito.

M. I.