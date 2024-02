Juniores, il Montecatini batte la Folgor Marlia

Battendo per 2-1 il Pescia, gli Juniores della Lampo Meridien rimangono ancora molto vicini al Forte dei Marmi, primo nel girone B. Bene pure il Valdinievole Montecatini, che vince per 2-1 sul campo della Folgor Marlia. L’Olimpia Quarrata pareggia per 2-2 contro il Lido Camaiore, mentre la Larcianese perde per 2-3 contro l’Atletico Lucca. Brutta battuta d’arresto per il Casalguidi, superato per 9-2 dalla Don Bosco Fossone. Nel prossimo weekend andranno in scena questi match: Capostrada Belvedere-Don Bosco Fossone, Casalguidi-FolgorMarlia, Lido Camaiore-Pescia, Camaiore-Quarrata Olimpia, Valdinievole Montecatini-Larcianese.

Gli Allievi della Pistoiese vincono per 3-0 lo scontro diretto contro l’Ac. Porcari, mettendo una seria ipoteca sul titolo: i successi sono ora ben 22, e il vantaggio sul Porcari è adesso di ben 8 punti. Bene pure Giovani Via Nova ed Olimpia Quarrata, che hanno la meglio su Lunigiana Pontremolese (1-2) e Margine Coperta (4-1), mentre il Capostrada Belvedere blocca sull’1-1 il CSL Prato. Il MontecatiniMurialdo perde per 1-3 col San Giuliano. Capezzano Pianore-Margine Coperta (Allievi B di Merito) finisce 3-3. Il prossimo turno ci regala questi incontri: Capostrada Belvedere-Giovani Via Nova, Lido Camaiore-Margine Coperta, MontecatiniMurialdo-Atl. Castello, Olimpia Quarrata-Lunigiana Pontremolese, Rinascita Doccia-Pistoiese, Margine Coperta-Armando Picchi (B di Merito).

Perdono invece tutte le squadre impegnate nel girone C dei Giovanissimi. Pistoia Nord ed Olimpia Quarrata vengono battute per 3-0 da San Marco Avenza e Viareggio. Montignoso e Pietrasanta si impongono per 2-1 e per 3-2 contro Pistoiese e Margine Coperta. L’Ac. Porcari batte per 3-1 i Giovani Via Nova. Queste sono le prossime gare in programma: Ac. Porcari-Pistoiese, Forte dei Marmi-Margine Coperta, Lunigiana Pontremolese-Giovani Via Nova, Pistoia Nord-Atl. Lucca.

Simone Lo Iacono