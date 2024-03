Italia Viva si prepara per le elezioni

Italia Viva scende in campo sulla Montagna Pistoiese. Lo hanno annunciato il presidente provinciale del partito renziano, Francesco Natali, il presidente della sezione montana, Federico Sisi, l’ex assessore del Comune di Piteglio, Riccardo Vespesiani e il vicepresidente montano, Marco Poli, nel corso di una conferenza stampa. "Questa è la casa dei riformisti – ha esordito Natali –, nella quale diamo il benvenuto a Riccardo Vespesiani, E’ un momento di tornate elettorali, dove Italia Viva si candida a essere protagonista".

Ed è stato proprio Vespesiani a dare indicazioni sui progetti futuri: "Renzi mi è sempre piaciuto, alla richiesta di rimettermi in gioco arrivata da Italia Viva ho risposto di sì, sarò sicuramente candidato alle prossime elezioni territoriali. Voglio mettere la mia esperienza a disposizione, soprattutto per arginare lo spopolamento e invertire la tendenza, e lavorerò per fermare l’emmoragia di chiusure delle attività. Non ho obbiettivi personali, ho sempre lavorato per il bene della Montagna e ho intenzione di continuare a farlo".

È stato Marco Poli a rafforzare il discorso di Vespesiani: "Dobbiamo riportare in Montagna la testa pensante del turismo, essere amministrati da Pistoia si è dimostrato un errore. Va mantenuto quello che c’è e sviluppato il turismo verde anche con infrastrutture utili come la funivia Doganaccia Corno e il rifugio della Casetta Pulledrari". Ha concluso Federico Sisi: "C’è bisogno di occupare uno spazio politico vuoto, sono 40 anni che si sentono i soliti discorsi, il territorio ha bisogno di buona politica, fatta nell’interesse delle persone. Cerchiamo il confronto con tutti, ma su progetti seri". La scadenza elettorale di Cutigliano potrebbe essere il banco di prova?

Andrea Nannini