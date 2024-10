Istituto comprensivo Marconi-Frosini . Laboratori creativi per i più piccoli

PISTOIA

Benvenuto autunno, la stagione dei colori caldi che tanti odori e sapori speciali porta con sé. Per salutare l’arrivo di questa stagione i docenti delle scuole primarie e dell’infanzia dell’istituto comprensivo Marconi-Frosini aprono le porte di ciascuna scuola per allestire laboratori creativi rivolti ai più piccoli. L’intento è quello di organizzare spazi, predisporre attività da condividere in allegria e spensieratezza per assaporare la bellezza e la felicità della scoperta in un luogo diverso da quello abituale. Si comincia il 24 ottobre (dalle 17 alle 19.30) con la scuola primaria Frosini che legherà allo scenario autunnale i suoi cavalli di battaglia, ossia il Laboratorio di Robotica con "Il castello delle meraviglie 3D" e quello di "Numeri in cucina" (con replica il 14 dicembre dalle 10 alle 12.30 e il 20 gennaio dalle 17 alle 18.30).

Sarà poi la volta, il 26 ottobre, della primaria Civinini Arrighi che si è contraddistinta negli ultimi tempi in ambito pistoiese per il suo percorso outdoor, cioè per esperienze pedagogiche caratterizzate da una didattica attiva da svolgere in ambienti esterni alla scuola. Qui saranno proposti due laboratori particolarmente accattivanti, "Scommetti che il giardino suona?" e "NaturArt" (con replica il 13 dicembre dalle 17 alle 19 e il 13 gennaio alle 17 alle 18.30).

Chiude il ventaglio delle scuole primarie la scuola Collodi che martedì 29 dalle 17 alle 19 punterà sulla sua anima green attraverso "Orto in laboratorio" e il laboratorio di inglese (con replica il 17 dicembre dalle 17 alle 19 e il 14 gennaio dalle 17 alle 18.30). Anche la scuola dell’infanzia La Girandola proporrà attività motorie, di manipolazione, di gioco, di ricerca e scoperta a tema autunnale utilizzando al meglio la porzione del parco Monteoliveto di propria pertinenza. Accoglierà bambini e famiglie il 29 ottobre (16.30- 18.30), il 10 dicembre (16.30-18.30), il 21 gennaio (16.30-18.30).