Operai in lotta per i diritti, dopo 21 giorni di presidio le risposte non arrivano

Pistoia, 25 novembre 2024 – Un incontro pubblico sulla vicenda degli operai della Iron &Logistics di Montale in assemblea permanente da 21 giorni si terrà giovedì 28 nel salone del circolo Arci di Montale su iniziativa dello stesso circolo Arci, del Presidio di Libera Don Beppe Diana di Montale, Agliana e Santomato e del Comitato Arci Provinciale. All’incontro interverrà una delegazione dei lavoratori della Iron & Logistics e del sindacato Sudd Cobas. Lo scopo è sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla situazione dei lavoratori che sono in presidio permanente per impedire lo smantellamento della fabbrica e ottenere crediti non pagati dall’azienda tra paghe in ritardo, assegni familiari e risarcimenti imposti alla ditta dal Tribunale del Lavoro di Prato per licenziamenti giudicati illegittimi.

Solidarietà ai lavoratori della ditta di via Alfieri è stata manifestata nei giorni scorsi anche dal sindaco di Montale Ferdinando Betti che è andato in visita al presidio dei lavoratori assicurando loro la fornitura dei pasti caldi della mensa scolastica comunale e di interessarsi presso la Regione per l’apertura di un tavolo sulla vertenza. Della vertenza in corso si discuterà anche nel consiglio comunale di Montale del prossimo 27 settembre per iniziativa della lista civica Montale Rinasce che ha proposto una mozione che esprime “preoccupazione e condanna di fronte a fenomeni che denunciano una pericolosa deriva dei modi in cui viene gestita l’attività produttiva di vasti settori dell’economia Toscana” e impegna il sindaco e la giunta “a farsi parte attiva per sostenere la richiesta per l’attivazione dell’intervento dell’Unità di Crisi della Regione Toscana” affinché siano utilizzate le tutele dei lavoratori a partire dagli ammortizzatori sociali. La mozione ritiene necessaria “la mobilitazione e l’impegno concreto anche delle Istituzioni Locali” anche al di là della sola espressione della solidarietà.

La referente di Libera Pistoia Alessandra Pastore, in un comunicato del Presidio Don Beppe Diana di Agliana, Montale e Santomato condanna “sfruttamento, illegalità, intimidazioni e aggressioni a lavoratori e sindacalisti” e dopo aver appoggiato concretamente, anche con la fornitura di cibo e coperte, la vertenza dei lavoratori della Vot International di Quarrata, sostiene anche i lavoratori della Iron & Logistics di Stazione di Montale. “Queste lotte sindacali non devono essere lasciate sole – afferma il coordinamento di Libera di Pistoia – perché sono lotte per diritti fondamentali che ci riguardano tutti.

Non possiamo permettere che un sistema criminale fatto di caporalato e intimidazioni mafiose si allarghi e avveleni il nostro sistema produttivo e la nostra convivenza civile. A questo proposito chiediamo che anche le Istituzioni facciano la loro parte”.