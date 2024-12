Investimenti per la città: messa a norma del PalaBorelli e illuminazione via del Tomolo

La Giunta Comunale ha approvato investimenti importanti per la città. Costerà 160mila l’intervento per la messa a norma, ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, del PalaBorelli, cifra messa a disposizione dalla Regione Toscana per ovviare ai problemi della struttura, che da anni ne limitano la capienza.

"Il palazzetto dello sport è una struttura fondamentale per le attività sportive dei nostri ragazzi che frequentano la società Cestistica di Pescia e le scuole del territorio - commenta il sindaco Riccardo Franchi - I lavori consistono nella messa a norma delle tribune e dei relativi parapetti, la fornitura e l’installazione di due nuove tribune laterali, la messa a norma dell’uscita di sicurezza con la sostituzione dei maniglioni antipanico, la compartimentazione antincendio per la centrale termica e lavori di messa a norma dell’impianto elettrico".

Approvato anche il progetto per l’illuminazione in via del Tomolo, dopo un confronto con i cittadini, che interesserà il tratto compreso fra l’intersezione della via di Montecarlo con via del Tomolo, a Macchie di San Piero, proseguendo fino all’incrocio con via dell’Anguillara. Saranno installati 35 pali in acciaio zincato, con due linee di alimentazione che partono dal nuovo quadro generale realizzato all’altezza dell’incrocio con via Mei.

A completare il lavoro, saranno installati due punti luce all’inizio di via del Tomolo nella zona a nord, realizzando anche nella zona di Macchie di San Piero, con due pali in via Ricci e altrettanti in via di Montecarlo. "Un intervento importante da 120mila euro - prosegue il sindaco - che ci permette, dopo anni di attesa, di dare risposte concrete ai tanti cittadini residenti. L’intervento è reso possibile dall’importante finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana; "La messa a norma del Palazzetto rappresenta un altro punto del nostro programma elettorale che si concretizza - aggiunge Franchi - grazie anche al lavoro del nostro ufficio tecnico e del Consigliere Regionale Marco Niccolai. Il nostro lavoro per riqualificare i nostri impianti sportivi continua".