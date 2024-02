Intervento per la fibra ottica. Tranciato un cavo per errore. Niente linea e disagi per tutti

Niente telefonia fissa e rete internet a causa di un cavo tagliato durante la posa di quello che dovrebbe portare la fibra nei paesi non serviti del versante adriatico del Comune di San Marcello Piteglio. Il problema si è verificato quando la squadra che stava operando a Gavinana ha tranciato il cavo telefonico, procurando disagi a non finire per metà del Comune, imbufaliti molti operatori che non sono riusciti a effettuare pagamenti e riscossioni con carta di credito, ricariche ed altri servizi, divenuti ormai necessità quotidiana. Tim ha risposto celermente alle segnalazioni definendo il guasto: "di particolare complessità", infatti prima che il servizio fosse ripristinato se n’è andata un’intera giornata. Nel tardo pomeriggio di ieri i problemi risultavano risolti, rimane una importante perdita di incassi per diverse attività, mentre per altre è stata più contenuta, certo uffici postali, banche, tabaccherie e quelle che effettuano giochi e fanno ricariche sono risultate tra le più penalizzate, senza considerare che anche gli ambulatori medici sono stati fortemente limitati. Le squadre di Tim, informa il Comune, sono state attivate già nella notte e tra l’azienda e l’amministrazione il rapporto è stato continuo. Non è chiaro quale sia stato il motivo che ha provocato il problema, le ipotesi sono molteplici, si ipotizza che il cavo non fosse alla giusta profondità. Certo pensando che i lavori sono appena iniziati e dureranno ancora un anno e mezzo, una qualche preoccupazione nasce considerando che dovranno coprire oltre 70 chilometri. "I lavori di posa della fibra, in carico a Infratel, la società pubblica che effettua i lavori per conto della Regione Toscana per 5,5 milioni di euro, sono partiti da Pian dei Termini, hanno rapidamente raggiunto e superato il paese di Gavinana e stanno arrivando a Maresca, -spiega il vicesindaco, Giacomo Buonomini – con l’obbiettivo di allacciare alla fibra l’intero territorio dell’ex Comune di San Marcello, mentre per quello di Piteglio se ne sta occupando Openfiber. Purtroppo il cavo tagliato ha provocato molti disagi, l’impegno di Tim è stato massimo e in un giorno è stato tutto risolto".

Andrea Nannini