Incontro sulla giustizia con Cuno Tarfusser

Oggi alle 15 alla Biblioteca Fabroniana, in via San Filippo 1, l’ex vicepresidente della Corte Internazionale dell’Aia, Cuno Tarfusser, parlerà della giustizia in Italia e nel Mondo. L’evento è organizzato dall’associazione Culturidea e da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati Italiani, con il contributo dello studio legale Malucchi e Baldi. E’ una occasione per approfondire l’entità dei delitti commessi dai criminali di guerra e se, in questo momento, i numerosi conflitti siano oggetto delle indagini della Corte internazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell’Aia. Cuno Tarfusser è stato vicepresidente di questa Corte per nove anni e in questo ruolo ha avuto modo e occasione di occuparsi in prima persona di delicate situazioni giuridiche europee e mondiali. Ad aprire il convegno saranno gli avvocati Luca Negrini e Ilaria Grazzini, alla guida dell’Aiga, e Riccardo Fagioli presidente di Culturidea per i saluti introduttivi, poi il dibattito entrerà nel vivo grazie alle domande degli avvocati Fausto Malucchi ed Elena Baldi. Tra gli argomenti che verranno trattati ci saranno anche i conflitti attuali Russia-Ucraina e Israele e Palestina e quanto la Corte Internazionale possa essere utile ed agire nella difficile questione della pace internazionale. Altro tema riguarderà il numero dei criminali internazionali perseguiti o condannati dalla Corte che sono attualmente a "piede libero" e quale sarebbe, a rigore di legge, il dovere di agire nei loro confronti degli Stati che appartengono alle Nazioni Unite.

Daniela Gori