Incontro con Papa Francesco per i bimbi della scuola di Piuvica Papa Francesco ha accolto 7000 bambini nell'Aula Paolo VI in Vaticano per discutere di temi come "ereditare", "condividere", "connettere" e "donare". I bambini hanno ricevuto un invito a prendersi cura del pianeta. Grazie alla dirigente scolastica e ai volontari, la classe quinta di Piuvica ha partecipato a questa giornata emozionante ed unica.