Incontri letterari e teatro Una serata al Moderno

Un viaggio nell’Europa del Medioevo con il professor Franco Cardini e una delle più celebri commedie di Molière ‘Il malato immaginario’, nell’adattamento di Riccardo Rombi. Stasera doppio appuntamento al teatro Moderno di Agliana. Alle 18, nel foyer del teatro (ingresso libero) prendono il via gli ‘Incontri di Primavera’ con presentazioni di libri e dialoghi con gli autori. Il primo dialogo è tra lo storico Franco Cardini, che presenterà il suo ultimo libro ‘Le vie del sapere’ (edito dal Mulino) e il sindaco Luca Benesperi. Alle 21, sul palcoscenico del Moderno, va in scena ‘Il malato immaginario’ da Molière, nell’adattamento di Riccardo Rombi, che sarà anche in scena con Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini. Musiche eseguite dal vivo da Gabriele Savarese. Il protagonista Argan è un uomo inacidito e imbruttito dalla vita. Prenotazioni: [email protected], 0574.67388.

Piera Salvi