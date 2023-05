Incidenti in aumento Troppi sono alla guida e guardano i cellulari "Più cautela in strada"

Aumento significativo, nel comune di Pistoia, degli incidenti stradali (quasi 500 nel 2022, contro i circa 400 dell’anno precedente) , ma diminuiscono quelli mortali e le omissioni di soccorso. Sono più che quintuplicate le multe per guida con il cellulare (168 nel 2022, a fronte delle 31 comminate nel 2021). Stesso discorso per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (191 multe nel 2022, contro le 40 dell’anno precedente). In aumento anche le sanzioni per i veicoli non assicurati (da 136 a 199) e per quelli non revisionati (da 10 a 36). Per non parlare delle sanzioni relative al passaggio con il semaforo rosso (da 1.895 del 2021 a 3.143 del 2022) e per eccesso di velocità (da 31.405 a 37.931). I dati sono stati presentati dalla comandante della polizia municipale di Pistoia, Ernesta Tomassetti, nel corso della cerimonia per il 161° anniversario della fondazione del corpo, che si è svolta ieri nella Sala maggiore del Palazzo comunale, alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, e di tanti cittadini.

Comandante Tomassetti, come si spiega un aumento così consistente delle infrazioni e quindi delle multe?

"Il 2022 ha visto una maggiore presenza del personale sul territorio e questo ci ha consentito di attenzionare i comportamenti che più destano preoccupazione da un punto di vista della sicurezza stradale, mi riferisco per esempio all’attraversamento dell’intersezione con semaforo rosso o all’eccesso di velocità. A tale proposito voglio ricordare l’installazione sulla Montalese del Velox, fortemente voluto dal comitato dei residenti, che ha dato i suoi frutti, infatti, lo scorso anno in quel tratto di viabilità abbiamo rilevato un solo sinistro stradale".

In generale però gli incidenti stradali sono fortemente cresciuti.

"Sì, purtroppo vi è stato un aumento, perché sono passati da poco più di 400 a quasi 500. La buona notizia è che sono diminuiti i sinistri con esito mortale e anche l’omissione di soccorso. Un trend, quest’ultimo, che per fortuna risulta in discesa dal 2020".

Quali sono le principali cause di incidenti?

"Tra le cause maggiori di sinistro stradale vi è ancora la distrazione. Infatti, la casistica che si verifica più frequentemente è quella del tamponamento. Distrazione dovuta anche per l’utilizzo del cellulare alla guida, dove siamo passati da circa 30 sanzioni a circa 170. Aumentano purtroppo anche le persone che non indossano le cinture di sicurezza, così come i veicoli non assicurati e anche quelli non revisionati, che sono più che quadruplicati".

Le zone più a rischio di incidenti quali sono?

"Per fortuna la nostra è una città in cui non ci sono particolari zone a rischio: la nostra attenzione va un po’ su tutto il territorio".

La polizia municipale si occupa anche di commercio, ambiente, edilizia. Su questi fronti come è andato il 2022?

"Sì, ci occupiamo anche di materie più specialistiche, per esempio abbiamo l’unità cinofila antidroga Yeti. Diciamo che c’è stato un aumento dei controlli su tutti i fronti e quindi, di conseguenza, anche un aumento delle sanzioni. Le notizie di reato trasmesse in Procura passano da 203 a 307 e la maggior parte della violazioni riguardano i reati in materia edilizia ed ambientale". Patrizio Ceccarelli