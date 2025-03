Abetone, incidente sugli sci al ‘Pinocchio’: ragazzina portata al Meyer con l’elisoccorso

Abetone (Pistoia), 8 marzo 2025 – Incidente sugli sci questa mattina durante le gare del Pinocchio: una ragazzina è caduta sulla pista Zeno riportando un trauma cranico.

L’adolescente è stata subito soccorsa: sul posto è arrivato l’elicottero del soccorso regionale Pegaso che l’ha portata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Codice tuttavia che sembra sia stato applicato più per la dinamica dell’incidente che per l’effetiva gravità: le condizioni della giovane sciatrice infatti non sarebbero preoccupanti.