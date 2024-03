Muore in strada travolta da un’auto, notte tragica a Pistoia

Pistoia, 17 marzo 2024 – Notte tragica a Pistoia dove ieri sera, poco prima di mezzanotte, una donna di 70 anni è morta in strada travolta da un’auto. L’incidente si è consumato in viale Adua, la signora stava attraversava la strada all'altezza di piazza Domenico Veneziano, quando una Jeep l’ha investita. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla signora. La dinamica è al vaglio della polizia Municipale di Pistoia, accorsa sul posto per i rilievi. Sul posto è giunto immediatamente il personale medico della Croce Verde di Pistoia e un’automedica, i soccorritori hanno tentato ogni manovra di rianimazione ma per la 70enne, purtroppo, non c’è stato niente da fare.