Muore investito da scooter mentre passeggia col cane. In coma il ragazzo sul motorino

Pistoia, 9 agosto 2022 - Tragedia a Pistoia, in via di Valdibrana . Un uomo che stava portando a spasso il cane è morto travolto da uno scooter. Il ragazzo sul motorino, un diciannovenne, è in coma. E' morto, nell'incidente, anche l'animale. C'è stato un impatto improvviso e molto violento tra il pedone e lo scooter.

La vittima, finita nel fosso adiacente alla strada, è morta sul colpo, così come il suo cane. Gravissime le condizioni del ragazzo. Sono stati altri automobilisti a dare l'allarme, intorno alle 19. Sono intervenuti il 118 e le forze dell'ordine. E' intervenuto anche l'elicottero Pegaso, che ha portato il giovane all'ospedale di Careggi in coma.

Lo scooter è stato ritrovato nel fosso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani . Spetterà adesso alle forze dell'ordine cercare di capire cosa sia accaduto. Quello che è certo è che nel tratto di strada che porta da Pistoia a Valdibrana non vi sono marciapiedi né protezioni: i pedoni si trovano quindi a camminare sul ciglio della strada, in prossimità della linea bianca che delimita la sede stradale.