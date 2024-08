Grave incidente alla corsa, ciclista 15enne si schianta contro un’auto

Casalguidi, 25 agosto 2024 - Per fortuna le ultime notizie ricevute parlano del giovane fuori pericolo. E’ stato un grave incidente quello avvenuto nella parte iniziale della gara ciclistica per allievi di Casalguidi, la 64esima Coppa Caduti-Parigi-Roubaix Franco Ballerini, manifestazione che prevedeva alcuni tratti sterrati. Nell’incidente che ha portato alla sospensione della gara da parte del direttore e del collegio di giuria, è rimasto coinvolto un quindicenne allievo del Gs Iperfinish di Fucecchio, una delle società più forti della categoria in Toscana.

L’incidente nella prima ora di gara (la partenza da Casalguidi è avvenuta alle 15,30) in località Ponte Stella a un chilometro da Casalguidi. I corridori erano appena usciti da un tratto sterrato e avevano fatto il loro ingresso sulla strada provinciale. Il giovane stava rientrando sul gruppo, era staccato di qualche decina di metri, quando non ha fatto in tempo a frenare ed è finito contro la parte posteriore di una delle auto addette ai servizi della gara che si era fermata sulla destra. Le condizioni del quindicenne atleta che aveva sfondato il lunotto posteriore dell’auto, sono apparse preoccupanti. E’ stato subito soccorso e condotto in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia dove i sanitari hanno operato il primo intervento. Le condizioni del giovane si sono stabilizzate, i maggiori danni al volto ma anche problemi a un braccio. E’ stato sottoposto alla Tac ed a una Risonanza Magnetica e il presidente della società ci ha detto che è fuori pericolo. Da qui anche la decisione di trasferire il corridore al Cto di Careggi a Firenze presso la clinica chirurgica maxillo facciale.