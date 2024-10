Incidente a Le Piastre: caos traffico. E crolla il muro del conservatorio

Strada chiusa a più riprese e disagi a non finire sulla ss66, una strada che evoca sofferenza, che forse non a caso gode della stessa sigla di quella celebrata da Jack Kerouac e John Steibeck in "Sulla strada" e "Furore". La storia odierna, in rapida sintesi racconta che un autoarticolato, proveniente da Pistoia diretto in direzione San Marcello, avrebbe perso la stabilità del rimorchio che si sarebbe posto ‘a bandiera’ sulla carreggiata, andando a impattare in un altro mezzo pesante che procedeva in direzione opposta. E’ accaduto nel tratto in discesa a monte della frana che interruppe la strada oltre mezzo secolo addietro, da allora ribattezzato sarcasticamente come "la curva dell’ingegnere". Dal racconto di alcuni abitanti de Le Piastre, il fondo stradale, sarebbe stato cosparso dal gasolio perso da vetture protagoniste di piccoli incidenti verificatisi nei giorni scorsi e, stando sempre alle testimonianze, il cassone sarebbe stato vuoto; per questo il mezzo che procedeva verso la montagna ne avrebbe perso il controllo, andando così a impattare in quello che stava scendendo verso Pistoia che trasportava sul pianale un mezzo per movimento terra. Il conducente del secondo mezzo si sarebbe trovato davanti il cassone del primo. La dinamica è al vaglio delle autorità ma, da quello che risulta dalle testimonianze pare che sia quella descritta. Il luogo a poche centinaia di metri dall’abitato de Le Piastre: la strada, è stata chiusa per le prime operazioni di soccorso, il senso unico alternato si è protratto dalle 9,30 alle 11 circa, in un secondo momento è stato nuovamente chiuso per la rimozione del secondo mezzo. Il traffico è tornato alla normalità attorno all’ora di pranzo. Solo lievi ferite per il conducente del mezzo.

Mentre a Le Piastre la viabilità era in tilt, a San Marcello l’attenzione era sul complesso di Santa Caterina: "A causa del maltempo delle ultime settimane – ha commentato il vicesindaco – un muro è in parte crollato sulla strada comunale, che comunque non sta pregiudicando il passaggio dalla strada. A San Marcello c’è stato un crollo dalle pareti del fatiscente conservatorio di Santa Caterina verso la via pubblica retrostante, anche qui l’ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo, notificando alla proprietà il problema".

Andrea Nannini