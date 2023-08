Incentivi ai dipendenti pubblici Erogazione dei primi mesi in corso

Agosto, dopo lo slittamento dei tempi inizialmente previsti, è il mese del versamento del cosiddetto "Bonus busta paga", parte integrante del più ampio "Bonus dipendenti pubblici". Un incentivo corredato dagli arretrati accumulati da gennaio a luglio, portando un significativo beneficio economico per i lavoratori. La platea di beneficiari è ampia, poiché coinvolge circa 3,2 milioni di dipendenti pubblici in tutta Italia. Il bonus mira a contrastare l’aumento dell’inflazione e si rivolge a diverse categorie di lavoratori della pubblica amministrazione. L’ammontare del bonus sarà pari all’1,5% della retribuzione dei dipendenti statali. Questo significa che l’importo varierà in base alla retribuzione di ciascun lavoratore, con cifre diverse per ogni individuo. Mentre il minimo incremento potrebbe essere di circa 185 euro lordi, i dirigenti di prima fascia potrebbero godere di un aumento fino a 534 euro lordi. Questa somma aggiuntiva fornirà un sostegno finanziario ai dipendenti pubblici e contribuirà a contrastare l’aumento dell’inflazione, che sta gravando sui generi alimentari, sulle utenze di gas e luce e sugli affitti. Una misura che garantirà un impatto positivo sulla situazione economica, contribuendo al benessere complessivo delle famiglie italiane.

red.pt