Inceneritore, chiesta una commissione per esaminare l’avviso di Cis

"Sia convocata con urgenza la commissione per esaminare la manifestazione d’interesse pubblicata da Cis Spa in merito alla ricerca di proposte di riconversione dell’impianto di incenerimento di Montale". Lo chiedono i capigruppo di opposizione Massimo Vannuccini (Partito democratico-Agliana insieme) e Alberto Guercini (Agliana in Comune) sollecitando ad attivarsi Francesca Biagioni, presidente della quinta commissione consiliare (lavori pubblici, ecologia e ambiente e verde pubblico). La richiesta è inviata, per conoscenza, anche alla presidente del consiglio comunale Milva Pacini e al sindaco Luca Benesperi. "Riteniamo – affermano Vannuccini e Guercini – che l’esame dell’atto debba essere effettuato prima della pubblicazione dell’avviso".

L’avviso esplorativo (pubblicato Cis Spa dopo la deliberazione dell’assemblea dei soci: i comuni di Montale, Agliana e Quarrata) è finalizzato alla ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, per individuare il promotore per la concessione relativa alla riconversione eo ammodernamento e successiva gestione dell’inceneritore di Montale. Le proposte, da parte dei soggetti interessati, dovranno essere presentate entro il prossimo 12 giugno. Già all’indomani della pubblicazione dell’avviso la segreteria del Pd aglianese aveva dichiarato: "E’ impensabile per il Pd aglianese sostenere proposte di ammodernamento dell’impianto come indicato nell’avviso pubblicato da Cis". La segreteria Dem chiedeva al proprio gruppo consiliare di attivarsi per fare emergere pubblicamente la posizione del sindaco Luca Benesperi, del consigliere delegato all’ambiente Alfredo Fabrizio Nerozzi e di tutta la maggioranza sul futuro dell’inceneritore, "Dato che l’avviso - osservano i Dem - è stato approvato dall’assemblea del Cis, di cui il comune di Agliana è socio".

Piera Salvi