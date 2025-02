Incarico per il medico di famiglia. Arriva il dottor Mattia Marra : "Attenzione al nostro territorio"

Il dottor Mattia Marra è il nuovo medico di famiglia nell’ambito territoriale di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia e Uzzano. A comunicarlo è stata l’Azienda Usl Toscana centro, dopo che il dottor Floriano Ansani è andato in pensione. L’Asl ha proceduto alle valutazioni della disponibilità di scelta dei medici di medicina generale sull’ambito territoriale di appartenenza (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Uzzano), a seguito delle quali ha effettuato la richiesta di attivazione di un incarico provvisorio di sostituzione con lo scopo anche di garantire la continuità del servizio ambulatoriale.

Sono state quindi attivate le procedure necessarie nel mese di gennaio scorso e il 13 febbraio è stato assegnato un incarico provvisorio di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta al dottor Mattia Marra che andrà a sostituire pertanto il dottor Floriano Ansani, il quale terminerà il proprio servizio il giorno 28 febbraio. Il dottor Marra sarà in servizio in continuità ovvero dal giorno 1 marzo prossimo garantirà, come previsto, il servizio attuale mantenendo la presenza ambulatoriale nelle medesime frazioni comunali e avrà la riassegnazione automatica di tutti i pazienti che sono in carico al dr Ansani. Il dottor Marra con l’incarico provvisorio entrerà a far parte dell’insieme dei medici di medicina generale dell’ambito dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Uzzano per cui è prevista la possibilità di scelta da parte dei cittadini. Nei prossimi mesi il coordinamento sanitario servizi zona Valdinievole della Usl Toscana centro procederà alle valutazioni previste ai fini della individuazione di aree carenti, per procedere successivamente alle contrattualizzazioni di medici a tempo indeterminato.

"Sono davvero soddisfatto del lavoro fatto dalla nostra Zona Distretto - afferma il sindaco di Pescia Riccardo Franchi - perché siamo riusciti a creare le condizioni affinché il dottor Ansani, che ringrazio per la grande professionalità, possa essere sostituito immediatamente dal dottor Marra, giovane medico che ha scelto di mettersi a disposizione del nostro territorio. L’attenzione posta dalla nostra Usl Toscana centro e dal coordinamento sanitario territoriale, rappresenta un segnale evidente di attenzione alle esigenze di salute dei nostri cittadini".