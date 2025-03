Inaugurato il circolo "Hack"

È stata inaugurata, nei locali del Circolo di Alberghi, in via Zei, la nuova sede del Circolo ‘Margherita Hack’ di Sinistra Italiana, con un incontro al quale hanno partecipato, oltre al segretario di circolo Gianpiero Del Prete, rappresentanti di tutte le forze del centrosinistra pesciatino e dell’amministrazione comunale. Un incontro che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha rappresentato "un’importante occasione per condividere idee, confrontarci sulle sfide politiche e sociali del nostro territorio e dare vita a un nuovo spazio di partecipazione attiva". Il circolo pesciatino è stato intitolato a Margherita Hack. "Il nostro obiettivo è quello di costruire un luogo aperto di confronto e proposta".