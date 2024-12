"In tantissimi gli devono tutto"

Gaetano Gennai, Graziano Salvadori, Walter Santillo facevano parte della meravigliosa squadra di ‘Vernice fresca’ e di ‘Aria fresca’ che ha portato la comicità toscana alla ribalta della Rai e di Mediaset. "Fernando – ha detto Gennai – è un uomo a cui tanti debbono tutto. Sia sul palco che nella vita". Graziano Salvadori non ha trattenuto le lacrime: "Spesso abbiamo avuto idee divergenti ma gli ho voluto bene davvero perché ha rappresentato tanto per me". In una chiesa affollatissima anche Laura Torrisi che dopo le esperienze a Miss Toscana e in Tv al ‘Grande Fratello’ Capecchi portò anche al cinema con "Una moglie bellissima". Ha deposto un mazzo di fiori rossi sul feretro Eleonora Di Miele, showgirl scoperta da Vegastar e poi arrivata in tv con tanti appuntamenti di successo. "La mia fortuna è averlo incontrato a 17 anni. Me lo presentò Giorgio Panariello e da lì la mia vita è cambiata. Ha aperto il cassetto dei miei sogni". In alcune edizioni di ‘Domenica in’ e de “I fatti vostri’ il direttore dell’orchestra è stato Max De Palma. "Ho vissuto con Fernando anni stupendi e gli devo tanto. Un vero manager di spettacolo che pensava al bene dei suoi artisti e intesseva con loro amicizie vere".