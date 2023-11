In quattrocento per Pari e dispari: "Occasione per tutti, uomini e donne"

Donne e scienza, ovvero una lettura del gap uomo-donna anche in questo settore. Ovvero come tentare di sfondare pure in ambito scientifico quel tristemente noto "soffitto di cristallo", che finisce per lasciare indietro le professioniste donne. E non certo per motivi legati al merito o alle abilità. Ha indagato in questa direzione la seconda edizione del festival "Pari e dispari" ideato e organizzato dall’avvocata e consigliera provinciale di parità Chiara Mazzeo e dalla caporedattrice de La Nazione Cristina Privitera, con la disponibilità e partecipazione attiva della libreria Lo Spazio che ha accolto gli incontri dimostrando di saper cogliere nel segno: sette incontri in tutto (contro i tre della scorsa edizione) per una partecipazione ad alto volume che ha movimentato, nei diversi appuntamenti, oltre quattrocento persone e duecento studenti del liceo scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia.

"Ci conforta l’interesse suscitato da questa iniziativa – ha dichiarato Mazzeo – che si pone l’obiettivo di provocare un dialogo di genere su temi sempre diversi, ma tutti accomunati dalla voglia di accendere una riflessione sugli stereotipi che ancora oggi permeano la nostra società. Una riflessione che per essere efficace deve coinvolgere tutti, donne e uomini, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni, alle quali il Festival si rivolge ‘adottando’ ogni volta una scuola diversa".

Quest’anno è stata la volta del Liceo scientifico Amedeo di Savoia visto il tema scelto: la discriminazione delle donne nel mondo della ricerca scientifica su cui è intervenuto, in occasione dell’evento inaugurale il professor Marco Boscolo del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna. Protagonisti degli incontri il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, le scrittrici Paola Catapano, Lidia Ravera e Antonella Lattanzi, il fotografo Luca Bracali, l’ingegnera Chiara Montanari, la direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce! Agnese Pini. "Il nostro ringraziamento – conclude Mazzeo – va alla provincia di Pistoia per il supporto e a Chianti Banca per il sostegno, a Etaoin media&comunicazione e Lo Spazio, che è il primo promotore del Festival. Grazie a Luce! che è stato nostro media partner e all’ufficio di consigliera di parità per la collaborazione. Grazie al preside e agli insegnanti del liceo scientifico".

l.m.