In mediana solo uno fra Caponi e Tanasa

L’assortimento del reparto di centrocampo è fondamentale nell’economia di una squadra ed è proprio dalla cerniera mediana che transita la maggior parte dei palloni nell’arco dei novanta minuti. Ed ecco perché, nonostante la Pistoiese sia abile a sviluppare il gioco anche sulle corsie esterne, Giacomarro deciderà solamente all’ultimo quali giocatori inserire nel terzetto delle mezzali che comporranno il centrocampo arancione. Quello legato alla zone nevralgica del campo è di fatto il dubbio principale che il tecnico dell’Olandesina porterà con sé fino alle ore precedenti alla partita. Considerando Greselin come inamovibile, sia per caratteristiche tecniche che per stato di forma, sono in quattro a giocarsi due posti: Caponi e Tanasa, titolari all’esordio in campionato, Basanisi e Grilli.

La convivenza tra i due veterani non ha convinto nell’ora scarsa in cui i due sono stati in campo insieme prima di essere sostituiti nello stesso minuto, facendo spazio proprio all’ex Barletta e al giovane regista di Monsummano. Ecco perchè Giacomarro sta pensando concretamente di schierare solamente uno tra Caponi e Tanasa, col secondo che sembra essere favorito per indossare una maglia da titolare. Al suo fianco potrebbe toccare proprio ad Andrea Grilli, che insieme al rumeno e a Greselin aveva giocato dal primo minuto anche a San Donato Tavarnelle. A Fiorenzuola il suo ingresso ha riportato geometrie e dinamismo ad un centrocampo fino ad allora sotto ritmo e proprio per questo motivo, alla luce anche del match offensivo che dovrà giocare la Pistoiese, potremmo rivedere il classe 2004 tra gli undici titolari.

L’inserimento di Grilli potrebbe portare anche ad un cambiamento sugli esterni, con l’under Dibenedetto che lascerebbe spazio sulla corsia sinistra a Kharmoud, autore del gol del pareggio sette giorni fa. Sulla corsia opposta va invece verso la conferma Samuele Diodato, che ha ben figurato domenica contro i rossoneri. Negli altri reparti Giacomarro dovrebbe confermare la formazione scesa in campo a Fiorenzuola.

Tra i pali ancora fiducia a Lagonigro nonostante la disattenzione della scorsa giornata, così come in difesa si rivedrà il terzetto composto da Donida, Mazzei e Bertolo, con Polvani nuovamente in panchina. In attacco al fianco dell’intoccabile Cardella dovrebbe esserci ancora Sparacello, nonostante il ballottaggio con Tascini sia ancora aperto.

Il Cittadella Vis Modena risponderà con ogni probabilità col 4-3-1-2. Tra gli assenti figurano Mandelli, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate lo scorso anno, e i giovani Orlandi e Gimmati. Il tecnico Francesco Salmi dovrebbe schierare il 2004 Piga tra i pali, mentre la difesa a quattro sarà composta da Fontana, Aldrovandi, Sabotic e Sardella. In mediana spazio a Osuji, Marchetti, Caesar Tesa, con l’ex professionista Mora pronto a subentrare a gara in corso. La casella di trequartista sarà occupata da Bertani, con Formato e Guidone come duo d’attacco.

Michele Flori