In città sbarcano i turisti. Tutte aperte le attrazioni

Per le festività pasquali i Musei Civici, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, la Cattedrale di San Zeno, le chiese del centro storico, Pistoia Musei, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea resteranno aperti. Un’occasione per cittadini e turisti, con quest’ultimi che – secondo le previsioni – saranno numerosi, di visitare la città e il suo patrimonio culturale.

In particolare, nei giorni di sabato, domenica e lunedì, il Museo Civico di arte antica nel Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e la mostra REVOX di Federico Tiezzi in corso a Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 18. Aperto anche il Battistero di San Giovanni in Corte: sabato e lunedì dalle 10 alle 18, a Pasqua dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito.

Sono previste le visite sul Campanile di piazza Duomo per Pasqua e Pasquetta, ogni ora a partire dalle 10.30 (ogni gruppo massimo 12 persone). Il biglietto costa 10 euro, ridotto 5,50. Gli interessati possono presentarsi direttamente al Battistero o chiamare il 334.1689419. La Cattedrale di San Zeno sarà aperta fino a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. La domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. L’entrata è libera. E’ possibile essere accompagnati a visitare l’Altare d’Argento con un’ audioguida. Il biglietto costa 5 euro. Porte aperte anche nelle principali chiese cittadine.

Tutte le sedi di Pistoia Musei saranno aperte sia a Pasqua che a Pasquetta con i seguenti orari: a Palazzo Buontalenti (via de’ Rossi 7) la mostra ’60 Pop Art Italia sarà visitabile dalle 10 alle 19 in entrambi i giorni di festa. Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi in piazza del Duomo e il Museo di San Salvatore saranno aperti per Pasqua dalle 10 alle 18 e per Pasquetta dalle 10 alle 19. Palazzo de’ Rossi con le Collezioni del Novecento (via de’ Rossi 26) accoglierà i visitatori dalle 10 alle 18 a Pasqua e dalle 10 alle 20 a Pasquetta. La Fortezza Santa Barbara sarà aperta sabato, domenica e lunedì dalle 8.30 alle 13.30 (entrata gratuita). Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni (escluso il mercoledì) compresi Pasqua e Pasquetta con visite guidate nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 15 e 16.30. Prenotazione obbligatoria.