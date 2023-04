In cinquecento per l’addio a Pietro "Ci lascia una lezione di umiltà"

Nella morte non c’è niente di facile da accettare, ma in quella di Pietro Biagioni ce n’è ancora meno. La famiglia era stata proprietaria di un forno e poi di una rivendita di generi alimentari a Ponte Coccia, nel Comune di Bagni di Lucca, gestito fino allo scorso anno. L’amore lo aveva fatto poi trasferire a Cutigliano, dove si era sposato con Chiara Nesti, la figlia di Guido e nipote di Eolo, imprenditori della famosa azienda "Nesti Conserve Alimentari", nata nel 1950, e nella quale aveva assunto un incarico da dirigente. Si era impegnato anche nel mondo del volontariato ricoprendo l’incarico di presidente del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese. La malattia sembra lo avesse colpito lo scorso anno, ma data la riservatezza della famiglia, la cosa era rimasta all’interno di una cerchia ristretta di persone.

La morte lo ha ghermito all’ospedale di San Marcello, dove era ricoverato da un paio di settimane. Lascia la moglie e un bambino piccolo. La comunità di Cutigliano è stata straziata da questa tragedia, al punto che un esponente del consiglio comunale ha commentato descrivendo il paese come piegato dal dolore. Al funerale, concelebrato dal parroco di Bagni di Lucca e da quello di Cutigliano, sono state presenti non meno di cinquecento persone, provenienti da Firenze, da Pistoia da Lucca e da tutta la Montagna. Tanti anche i bambini, coetanei del figlio di Pietro, che hanno assistito al rito nel più assoluto silenzio, manifestando una partecipazione che testimoniava la profonda emozione che regnava nella chiesa.

Pietro Biagioni viene descritto come un imprenditore capace, che aveva preso in mano l’azienda grazie alle sue capacità, un manager del futuro. Nel corso della celebrazione è stata resa testimonianza dell’affetto che circondava il giovane, particolarmente dal cugino della moglie, Andrea, che ha spronato a ricordare e agire secondo l’esempio di Pietro Biagioni, con coraggio, umiltà e altruismo per non dimenticare la sua lezione. Lo hanno ricordato anche il presidente della Misericordia, Romano Biolchini, e un rappresentante dei Lions. Attorno a Pietro, nonostante la sua riservatezza, o forse anche per quella, si era costruito un affetto non comune. Le presenze alla celebrazione ne sono state testimonianza. Pietro riposerà nel cimitero di Cutigliano.

Andrea Nannini