In 639 chiedono aiuto per pagare l’affitto. Ecco la graduatoria provvisoria del bando

Contributi per gli affitti In 639 hanno fatto domanda. E’ stata approvata la graduatoria provvisoria del bando per 2024. La graduatoria provvisoria è così composta: l’elenco delle 308 domande ammesse; elenco delle 236 domande ammesse con riserva, in quanto la domanda presentata è incompleta; l’elenco delle 80 domande non ammissibili. Delle domande ricevute 15 annullate perché presentate più volte. Le domande “ammesse con riserva” necessitano l’integrazione di dichiarazioni o documenti mancanti ai fini dell’ammissione nella graduatoria definitiva, secondo quanto indicato per ciascuna domanda, identificabile con il numero di protocollo assegnato nell’allegato B della graduatoria provvisoria.

Per le domande “non ammissibili”, la cui motivazione di non ammissibilità è indicata in corrispondenza del numero di protocollo assegnato, può essere presentato ricorso amministrativo in opposizione indicando le motivazioni e allegando l’eventuale documentazione necessaria a supporto del ricorso stesso. I richiedenti le cui domande risultano “ammesse con riserva” o “non ammissibili” sono tenuti a trasmettere rispettivamente le integrazioni previste o il ricorso fino al 31 gennaio. Non saranno accettati integrazioni o ricorsi inviati su modelli diversi da quello presente sullo sportello telematico polifunzionale. L’accesso è riservato ai richiedenti muniti di Spid, carta di identità elettronica o tessera sanitaria attivata e corredata di codice pin. Per informazioni sulla compilazione in autonomia del modello online e sull’esito della graduatoria provvisoria è attivo uno sportello telefonico (338 4703660) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.