Imu e Irpef invariate. Intanto si recuperano risorse dall’evasione. Tutte le previsioni

Aliquote Imu e addizionale Irpef invariate nel bilancio di previsione 2024-2026, ma prosegue il recupero dell’evasione, iniziato nel 2022. "Grazie al recupero evasione – spiega l’assessore al bilancio Katia Gherardi – siamo riusciti a mantenere inalterate le tariffe sui servizi a domanda individuale, con stessi livelli di qualità e quantità e abbiamo introdotto per il 2024 il bonus bebé". Le previsioni di entrata Imu sono di 2.850.000 per l’anno in corso e 2.900.000 per le due annualità successive. Ipotesi, come ha spiegato l’assessore che prevede un incremento del gettito ordinario: "Ottenuto con la stabilizzazione di parte del recupero dell’evasione, tramite pagamenti spontanei dell’imposta 2024 di chi ha ricevuto avvisi di accertamento, e anche un incremento del gettito da annualità precedenti, come ravvedimenti operosi di anni pregressi. Sostanzialmente abbiamo anche trovato disponibilità a collaborare da parte dei contribuenti. Il lavoro sul recupero dell’evasione-elusione proseguirà, in particolare con l’analisi dettagliata dei fabbricati a uso abitativo e produttivo, nonché sulle aree edificabili, oltre ai normali controlli su pagamenti e dichiarazioni degli anni 2018 e successivi. Si prevede un gettito di 750.000 euro per l’anno in corso". Se diamo uno sguardo al recupero evasione troviamo 142.527 euro per il 2017; 54.187 sul 2018 per salire a 293mila circa per il 2019; 533.975 sul 2020 fino a raggiungere 1.099.376 di recupero sul 2020 e poco meno per il 2022, con 925.760. Il recupero sul 2023 è di 657.604. E’ in linea con il dato storico la previsione di entrate da servizi a domanda individuale per quest’anno: 600mila euro dal servizio mensa, 40mila dal trasporto scolastico, 230mila per il nido, di cui 130mila da trasferimenti della Regione per la misura nidi gratis e 100mila da tariffe degli utenti. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 è stato introdotto il bonus bebé, pari a 100 euro, che può essere erogato ai bambini nati, adottati o affidati, residenti ad Agliana. Il fondo di solidarietà comunale 2024 è previsto in 2.379.063, in base alle spettanze comunicate dal Ministero. La previsione comprende l’incremento del fondo 2024 destinato al trasporto alunni disabili e le maggiori risorse per gli asili nido: per Agliana 61.345 euro. In linea con il 2023 la previsione di entrate da sanzioni al Codice della Strada: 536mila quest’anno, circa 539mila l’anno scorso. Il piano investimenti è di 4 milioni nel 2024 e sui 3 milioni all’anno per il 2025 e 2026, da finanziarsi con contributi statali Pnrr ed entrate dell’ente.

Piera Salvi