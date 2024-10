Impegno per prevenire il tumore al seno

Un impegno per la prevenzione. Il 5 ottobre sarà realizzata la seconda edizione del mercatino di beneficenza "Rivestiamo la ricerca" nella location del polo culturale Puccini Gatteschi: il ricavato delle vendite di vestiti ed accessori donati dai cittadini, verranno devoluti all’associazione AnnastaccatoLisa.

Anna Lisa Russo era una giovane donna scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno triplo negativo. L’Associazione è stata creata in sua memoria. Anna Lisa non ha mai smesso di credere e sperare nei progressi della ricerca scientifica. "Costituire un’associazione di volontariato con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca, attraverso l’istituzione di borse di studio per giovani ricercatori che lavorino sul tumore alla mammella, cosiddetto triplo negativo – spiega una nota – è risultato il modo migliore per onorarla e ricordarla". E’ quello che Anna Lisa avrebbe voluto.

Alle 12 ci sarà l’inaugurazione di una panchina rosa nel giardino del Polo culturale Puccini Gatteschi alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, per diffondere ogni giorno la cultura della prevenzione del tumore al seno e sensibilizzare la collettività su questo tema.