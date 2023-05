Il volto di una bimba come un sole A Mercurio il primo premio assoluto

"Sembra di essere in India, lo so, ma in realtà ero vicino a casa, a Latina, dove c’è stato un raduno della comunità Sikh. Ho scattato proprio nel momento in cui la bambina si è girata. Sono stato fortunato". Con uno scatto strepitoso, dove il viola e il verde dei copricapi delle donne di spalle, giocano una parte fondamentale nello sfondo, il foulard arancione indossato dalla bambina e il suo volto assorto illuminano come un sole la fotografia che Antonio Mercurio ha intitolato "Controtendenza" e con cui ha vinto il primo premio di categoria "Street" e il primo premio assoluto decretato, come ogni anno, dai fotografi che compongono la giuria dell’Aci Pistoia Photo Contest. Antonio Mercurio era commosso. Ma tutti i finalisti, arrivati da tutta Italia, erano molto emozionati e l’undicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest è stata davvero, nella solennità della Sala Maggiore, la grande festa della fotografia che si preannunciava. L’Aci Contest si attesta quindi fra i premi italiani più prestigiosi.

La categoria Paesaggio è stata vinta da Antonio Aguti (Arezzo) con la foto "Cascata di luce sul Pian Grande": forse l’ultimo scatto su Castelluccio prima che venisse devastato dal terremoto. La categoria Ritratto è stata vinta da Matteo Groppoi (Bolzano) con la foto "Petra di Pietra". Luca Tolusso (Pordenone) ha vinto la categoria Natura con la foto "Rientro al tramonto", una perfetta sequenza di silhouette di elefanti scattata in Kenia. Nella categoria concettuale “Lo stupore oltre la bellezza”, il vincitore è stato Franco Tulli (Roma) con la foto "The Wall": un vero e proprio muro di pesci sott’acqua. Il Super Premio Aci, destinato a un finalista che sia anche socio Aci, è andato a Fabio Convertito (Lecce) con la foto "Io sono marocchina", e il premio speciale Sara Assicurazioni è stato assegnato allo stupefacente paesaggio in bianco e nero di Enzo Massa Micon (Aosta) con la foto "La Grivola e la Luna".

Sono state assegnate anche 6 Menzioni Speciali agli autori Gianluca Zaio (Genova), Carolina Tolome (Catanzaro), Alfredo Ingino (Foggia), Riccardo Pardini (Lucca), Lorenzo Di Candia (Foggia) e Romano Beaco (Bolzano).

Il premio alla carriera, un altro momento centrale del Contest, quest’anno è stato assegnato al fotografo pistoiese Mario Carnicelli: le sue foto al funerale di Togliatti hanno fatto il giro del mondo, così come i suoi scatti americani degli anni Sessanta: "Nessun regista – ha detto Mario – può ricreare l’imprevisto che si incontra per la strada. La fotografia è come l’amore, non si cerca, accade, e a volte la si vede dopo. E non appartiene a chi la fa, ma a chi la guarda".

Tre dei fotografi che hanno fatto parte della giuria hanno illustrato alcuni aspetti del loro lavoro, come l’escursus di Francesco Piccolo dal marketing all’intelligenza artificiale: "Che non farà mai gli errori che rendono unico l’uomo". Attilio Gagliardi, noto ritrattista: "E’ sempre auspicabile instaurare un rapposto di fiducia e di complicità" e quindi il fotografo delle lucciole e del firmamento (Eso Photo Ambassador Chile), Alberto Ghizzi Panizza, autore di capolavori di vera poesia fotografica: "Non importa una macchina di ultima generazione, l’importante è il cuore".

Il presidente di Aci Pistoia, Antonio Breschi: "Siamo arrivati all’undicesima edizione, non era scontato essere così longeci e così aggiornati. Tutte le volte resto sorpreso che questo concorso, partito con 51 iscritti, abbia oggi superato i 1800 (con oltre 4100 fotografie) e quest’anno, che ricorrono i nostri cento anni, penso a quando, nel 1923, cinquanta persone portarono, con l’Aci, alla Coppa della Collina".

Il sindaco Alessandro Tomasi, che fa parte a sua volta della giuria del Contest: "Benvenuti a tutti i partecipanti, grazie ad Aci e e grazie al curatore Angelo Fragliasso per la grande passione che ci mette. Tornate".

Ricordiamo che il concorso è promosso da Aci Pistoia, grazie al presidente Antonio Breschi e al direttore Giorgio Bartolini. E’ ideato da Angelo Fragliasso che domenica 21 maggio ha condotto la cerimonia. Questa edizione ha avuto come partner tecnico Papyrus Communication e come partner sostenitore Sara Assicurazioni, che ha offerto un premio speciale. Anche in questa edizione, il concorso ha avuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia e il sostegno della Fondazione Caript. Fra gli altri giudici ricordiamo: Fabrizio Antonelli, Gabrio Zannelli, Carlo Lucarelli e Francesca Mangiatordi. Luca Bracali, che ha tenuto a battesimo l’Aci Contest undici anni fa è stato presente alla cerimonia. All’evento erano presenti oltre 160 persone, mentre la diretta su Facebook ha registrato oltre 3000 collegamenti, con circa 1000 spettatori che hanno seguito l’intera trasmissione.

Anche quest’anno la qualità delle foto inviate è stata riconosciuta di alto livello. Aci e il curatore di Aci Pistoia Photo Contest, Angelo Fragliasso: "Ringraziano tutti i partecipanti per aver preso parte a questa sfida che rappresenta sempre un’opportunità di crescita e confronto".

lucia agati