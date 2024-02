Il volontariato riunito per il libro

Il mondo del volontariato si racconta. Così è stato durante la presentazione del libro "Un Ospedale in cammino", pubblicato dall’Associazione ‘9cento per celebrare dieci anni dal trasferimento delle attività ospedaliere dallo storico Ospedale del Ceppo al San Jacopo che si è tenuta domenica 28 nella sede della Pubblica Assistenza Campo Tizzoro Bardalone Pontepetri. Tante lepersone che sono intervenute, volontari ma anche singoli cittadini, che si sono accomodati nella sala riunioni dell’Associazione che ha organizzato in maniera impeccabile l’evento. Si sono ascoltati interventi di splendido valore, particolarmente quello della figlia di Roberto Pozzi, uno dei volontari dell’associazione organizzatrice, che nella storia del volontariato della Montagna ha lasciato un segno indelebile. A dare il benvenuto il presidente Elio Penna che ha sottolineato l’importanza di questo libro, non tanto nelle persone che lo hanno scritto, ma sull’evento eccezionale che è stato portato a termine con successo. A seguire il sindaco Luca Marmo che ha messo l’accento sull’importanza del volontariato soffermandosi sul capitolo scritto dalla giornalista Lucia Agati. Il dottor Luca Bertinotti, presidente dell’Associazione ‘9cento ha ringraziato gli intervenuti passando poi la parola ad Andrea Nannini, che ha curato l’edizione del libro. "L’idea – ha spiegato Nannini – è nata dal bisogno di mettere su carta il decennale di un evento che ha cambiato la storia sanitaria di Pistoia. Il libro si basa su una narrazione fotografica. Tra le oltre 140 immagini che lo compongono vi si trovano quelle delle fondazioni del nuovo ospedale fino a suggestivi particolari di quello storico di Piazza Giovanni XXIII, mentre la parte centrale è occupata da quelle della notte del trasferimento, il 20 luglio 2013".