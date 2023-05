Il vescovo Andrea Sarti raccontato da Rossella Dini Con Bruna Bocchini Camaiani e Giampaolo Perugi

Chi fu Andrea Sarti, quali azioni e incarichi lo distinsero maggiormente in quella difficile epoca che lo vide infine vescovo, dal 1909 al 1915. Se ne parlerà domani, giovedì 18 maggio, alle 17, nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana a partire dalla presentazione del volume di Rossella Dini dal titolo "I decreti di Roma io non li discuto, li eseguisco. Un profilo di Andrea Sarti, vescovo di Pistoia 1909-1915" (Storia e letteratura, 2021), ultimo appuntamento del ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi…". Il libro ricostruisce la vita del prelato in un difficile contesto storico dove Sarti ha avuto dalla Santa Sede incarichi che lo collocarono in una sfera più ampia di quella diocesana. Uomo energico e pragmatico, si è distinto nell’azione, unendo all’uso degli strumenti classici della pastorale tridentina un attivismo concreto e penetrante su tutti i fronti. All’incontro, oltre all’autrice, interverranno Bruna Bocchini Camaiani, docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università di Firenze, e Giampaolo Perugi, ex docente di Storia e Filosofia nelle scuole pistoiesi e oggi parte della redazione della rivista "Storialocale". Informazioni chiamando lo 0573.371471371797.

Ricordiamo anche l’appuntamento di questa sera (ore 21) il terzo del ciclo di seminari musicali organizzati allo Spazio Zero-Arte contemporanea di Casalguidi (via Forra di Castelnuovo, 30). Protagonista sarà l’Islanda, ‘terra del fuoco e del ghiaccio’, uno dei luoghi più remoti e affascinanti della Terra nonché una delle scene musicali più vive in assoluto. L’appuntamento, a ingresso libero, è curato da Lorenzo Becciani. Per informazioni è possibile contattare il 339.6595081

l.m.