Il torneo al "Pracchialone". Quattro le squadre in campo

Ha arriso alla neonata squadra del "Pracchialone" la vittoria del memorial "Amedeo, Gianluca, Mirco" ormai giunto alla 19° edizione, in onore di tre ragazzi del paese prematuramente scomparsi. Anche quest’anno, nel campo sportivo comunale di Pracchia, si è disputato il torneo di calcio a sette, organizzato dalla Us Pracchiese che ha visto in campo quattro squadre: Brosquad, Pracchialone, Maresca e Us Pracchiese.

La vittoria – come si legge nella nota inviata – , ha arriso ai colori della squadra del Pracchialone (nome un po’ bizzarro che sta a indicare una fusione sulla provenienza dei ragazzi che la compongono), che l’ha vista protagonista vincendo il girone contro ogni aspettativa. Sabato scorso si è disputata la finale dove il Pracchialone ha vinto ai rigori contro il Maresca, squadra favorita dai pronostici e detentrice del titolo.

Al Maresca, oltre al secondo posto, è stato assegnato anche il premio Fair play, al Pracchialone sono stati assegnati quello per il miglior giocatore e il miglior portiere e al Brosquad il titolo di capocannoniere. Il torneo si è svolto a livello agonistico amatoriale. A comporre la squadra vincitrice del torneo sono stati: Omar Casipoli, Michelangelo Biondi, Gregorio Biondi, Francesco Erpichini, Alberto Bruschi, Cristian Giannoni, Dario Gargini, Federico Martinelli, Omar Sisi, Tommaso Ducci, Niccolò Gambacciani e Andrea, Dami, allenati dal Mister Luca Daniele Biondi.

A.N.