Il teatro amatoriale torna allo Spazio 77

Torna il teatro amatoriale allo Spazio 77 del Circolo Aziendale Hitachi, a Pistoia, con la terza edizione della rassegna "Teatro in Circolo". Nove spettacoli, in programma a partire da stasera e fino al 12 aprile 2025, ai quali si alterneranno i sette appuntamenti del secondo "Campionato di Pistoia" di improvvisazione teatrale. Un totale di sedici serate che fino alla prossima primavera animeranno il sabato sera del salone auditorium di via Ciliegiole 77, a Pistoia, e che potranno essere seguite anche sottoscrivendo un abbonamento congiunto. La rassegna teatrale prosegue la sua storia mantenendo la connotazione regionale già sperimentata lo scorso anno coinvolgendo compagnie da tutta la Toscana. "L’avventura di “Teatro in Circolo“, è iniziata quasi per gioco – spiega il direttore artistico dello Spazio 77, Lorenzo Grazioso –-. Da tempo coltiviamo l’ambizione che questo auditorium diventi uno dei punti di riferimento culturali della città, mantenendo l’imprinting popolare delle origini e incoraggiando l’arte in tutte le sue forme. L’incontro con Massimiliano Cadeddu e Giulia Palamidessi della Compagnia del Grano – aggiunge –, ha fatto scoccare la scintilla giusta e grazie a loro è stato possibile coinvolgere le compagnie per la prima edizione. Ringrazio fin da ora quelle che hanno aderito, promettendo a quelle che non siamo riusciti a inserire nel cartellone che saranno sicuramente dei nostri alla prossima edizione". I match di improvvisazione teatrale saranno allestiti dalla "Lega Improvvisazione Firenze" e come sempre vedranno le squadre di attori alternarsi sul palco, coinvolgendo anche il pubblico.

Il sipario si apre stasera, sabato 26 ottobre, con "Miracolati a Hollywood" (Compagnia I Reagenti, regia di Marta Giusti). Sabato 16 novembre sarà la volta di "L’ultima Notte dell’anno" (Compagnia ZTL, regia di Enrico Melosi), il 7 dicembre "Teatro A" (Compagnia Gli Indisciplinati con la regia Greta Cappelli e Diego Conforti), sabato 14 dicembre "Maldamore" (Compagnia Four area Roses, regia Four red roses), il 18 gennaio arriva "I Funamboli" (Compagnia Il Rubino con la regia di Dora Donarelli), sabato 8 febbraio "Nessuno è perfetto" (Compagnia In Dolce Compagnia, regia di Andrea Breschi), mentre il 22 "La festa grossa" (La Compagnia del Grano, regia di Giulia Palamidessi). Il 29 marzo sul palco "Il mio nome è Jonathan" (Compagnia At Guarnieri, regia di Miriam Iacopi) e il ciclo si chiuderà sabato 12 aprile con "Animali notturni" (Compagnia Le Fortunate Eccezioni con la regia di Mauro Tommasi).

Il calendario completo degli eventi, con le informazioni su orari e biglietti, sia per gli spettacoli di prosa che per quelli di improvvisazione teatrale è consultabile sul sito www.circoloaziendalehitachipistoia.it

Gabriele Acerboni