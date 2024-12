Il talento di Morena Varlese brilla in Macedonia. Successo nel Mondiale di ballo caraibico

Una ballerina e una scuola di ballo e danza hanno portato Pistoia sul tetto del mondo. Grosse soddisfazioni per il ballo pistoiese e in particolare per la 13enne Morena Varlese e la sua società d’appartenenza, l’Associazione sportiva dilettantistica Full Feeling Dancing 2. Alla prima competizione prestigiosa della propria carriera, dopo 6 anni di intensa preparazione agli ordini dei maestri Erica Nannini e Devil Bellucci, la ragazza ha trionfato nella Ido World Championship Couple Dance a Skopje, in Macedonia, evento organizzato dalla Ido International Dance. È stata protagonista della Salsa Shine, una disciplina caraibica individuale che amalgama passi di salsa (pasitos) e gestualità del corpo. Una vittoria meritata, che ha reso felici in primis la ballerina e i suoi genitori, d’origini napoletane, Claudia e Vincenzo (curiosità: le gesta della figlia hanno avvicinato i due al ballo, tant’è che sono tesserati del medesimo sodalizio).

"È un successo frutto del lavoro – dicono all’unisono Devil ed Erica, pratesi trasferitisi da tempo a Pistoia –, della dedizione di Morena alla disciplina e di un’eccellente preparazione. Siamo orgogliosi di lei, che con questa affermazione ha dato lustro alla nostra società. Così come, e ci fa enormemente piacere, dà lustro a tutta Pistoia e alla sua provincia".

La Full Feeling Dancing 2 vanta circa 300 affiliati e 20 maestri. Ha sede a Pistoia, nella zona industriale di Sant’Agostino ed esattamente in via Lando Landucci al civico 8/A. "Da noi è possibile praticare diverse discipline di danza e ballo sia a livello agonistico che amatoriale, per tutte le età, fin dai tre anni – fanno sapere ancora Erica e Devil –. Chiunque volesse conoscerci, può contattarci al numero 370 1588417, navigare sul sito www.fullfeelingdancing2.it, sulle nostre pagine social (Facebook e Instagram) o venire direttamente in loco a trovarci. Saremo contenti di offrirgli un caffè e fargli visitare il nostro centro di 600 metri quadri. Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne".

Non resta, quindi, che provare e nel frattempo rivolgere i complimenti a Morena Varlese per questo successo iridato. Ma l’attività non si ferma: in attesa dei grandi eventi natalizi, c’è da pensare ai Campionati Italiani che si terranno all’inizio del prossimo anno: la Full Feeling Dancing 2 vuole continuare a sognare.

Gianluca Barni