Il talento di Fagioli sotto la Rocca

Il 27 agosto Jacopo Fagioli tornerà per la terza volta sul prestigioso palco del Serravalle Jazz, nella XXIII edizione del festival che anima la storica Rocca di Castruccio. Il talentuoso trombettista pistoiese, 27 anni, attivo in diversi progetti originali della nuova scena jazz nazionale, si esibirà in un quintetto, dal nome Emerged Echoes, composto, oltre che da Jacopo Fagioli alla tromba, da Francesco Panconesi al sassofono tenore e sassofono preparato, Marina Boselli eufonio, Giulia Barba al clarinetto basso e Stefano Calderano (chitarra ed elettronica). Per il quintetto sarà l’occasione per una residenza artistica di 3 giorni da domani 25 agosto al 27 agosto con concerto di apertura del festival la sera del 27. Durante la residenza i musicisti lavoreranno insieme alla creazione della musica e allo sviluppo dei pezzi che saranno eseguiti nel concerto del martedì 27 agosto. Fagioli ha una formazione accademica mista di jazz e classica; ha studiato improvvisazione presso L’Accademia Siena Jazz e ai corsi specialistici di Stefano Battaglia, allievo del Maestro Pier Giuseppe Doldi (Iª tromba dell’orchestra del teatro La Fenice di Venezia) al Conservatorio di Rovigo.

D.G.