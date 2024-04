Il Superbonus e la verità. Fra successo e futuro. Il caso in un libro

Qual è la verità del Superbonus? Sarà possibile scoprirlo venerdì alle 21 al Packy Bar, in una serata alla quale sarà presente l’onorevole Agostino Santillo che presenterà il suo libro "Superbonus 110% tutta la verità". Il superbonus 110% è stata una misura messa in atto dal governo Conte 2, nel maggio del 2020, che si poneva due obiettivi di fondo: un forte rilancio dell’economia italiana messa a dura prova dall’emergenza pandemica che era in corso e una ristrutturazione del patrimonio immobiliare. "L’Italia già prima del Covid- 19 presentava una situazione economica in difficoltà nel panorama europeo – si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa –, serviva una forte scossa che potesse dare immediata linfa al sistema: il settore edile, grazie all’indotto che viene coinvolto, è il settore trainante per eccellenza. Il superbonus, che si reggeva sulla cessione del credito, serviva a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici esistenti offrendo, nel contempo, incentivi fiscali anche a quella fascia di cittadini che, per modeste situazioni economiche, non sarebbero stati in grado di sostenere una ristrutturazione delle proprie abitazioni".

"Nonostante gli ottimi risultati economici che questa misura ha contribuito ad ottenere per la nostra economia (Pil + 6.2% nel 2021 e un milione di nuovi posti di lavoro), sia il governo Draghi che l’attuale governo Meloni hanno attuato correttivi tali da annullare l’incentivo con il conseguente blocco della crescita economica e l’annullamento di fatto del processo di transizione ecologica positiva degli edifici – prosegue la nota –. Oggi il rischio è che, a causa di queste scelte miopi fatte dai governi, inizi una grave crisi socioeconomica dovuta a tutti quei cittadini che, senza la cessione del credito, non potranno più far fronte ai lavori in fase di esecuzione e si troveranno in forti difficoltà a sanare la propria posizione debitoria nei confronti delle imprese, con evidenti ricadute anche a livello occupazionale". Per entrare nel merito della questione è stato invitato l’onorevole Agostino Santillo. Interverrà la giornalista Piera Salvi de La Nazione, modererà Luca Pontani vice rappresentante GT Movimento 5 Stelle di Pistoia e della Piana, gruppo di Agliana.