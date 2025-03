"Il sonno" di Termini. Oggi si apre la mostra

A due anni dalla sua ultima personale, Giovanni Termini torna a Pistoia, alla Galleria Me Vannucci (via Gorizia 122) con una nuova mostra dal titolo "Il sonno della pozzanghera". Accompagnata da un testo critico di Saverio Verini, "Il sonno della pozzanghera" prosegue l’esplorazione di Termini sulle relazioni e sul dialogo che le sue opere stabiliscono non solo tra loro, ma anche con l’ambiente. Ogni creazione non esiste in isolamento, ma fa parte di un contesto che si estende ben oltre le mura della galleria. Le opere orbitano intorno a un elemento centrale, il cuore pulsante della mostra. Il "sonno" simboleggia una condizione di attesa e quiete, ma non è mai passivo: si tratta di un sonno che si risveglia e si attiva non appena entra in relazione con ciò che la circonda. La mostra si apre oggi dalle 12 alle 19.30, via Gorizia 122, tel. 0573.20066; 335.6745185.