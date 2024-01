Il sogno diventa realtà. Una casa per gli alpini. E per gli ex carabinieri. Con Banca Alta Toscana

Da qualche tempo, il Gruppo Alpini e l’Associazione Carabinieri di Quarrata hanno a disposizione una nuova sede. Un nuovo spazio messo a disposizione in comodato d’uso gratuito da Banca Alta Toscana, in un appartamento di via Montalbano. Le due associazioni necessitavano da tempo di un nuovo "quartier generale", una ricerca che si trascinava da anni. E che può dunque dirsi conclusa.

"Il Gruppo Alpini e l’Associazione Carabinieri sono due realtà importantissime a Quarrata, la cui storia parte dagli anni ‘70, che tanto hanno fatto e tanto possono ancora dare in favore della comunità locale – ha spiegato il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Banci – per questo, avendo constatato la loro necessità di una nuova sede, Banca Alta Toscana ha pensato di mettere a disposizione questi locali in centro, invece di sfruttarli da un punto di vista economico. Lo facciamo volentieri, a nome dei nostri soci, in favore di queste associazioni che meritano la più alta considerazione. Questa iniziativa rientra nel novero delle attività che la nostra banca porta avanti sul territorio per favorirne la crescita sociale e culturale, oltre che economica". Gli alpini hanno già preso possesso della struttura da qualche mese, mentre i carabinieri in pensione sono arrivati poche settimane fa.

"Grazie anche a questa nuova sede, per la quale siamo molto riconoscenti alla banca, la nostra associazione, che conta oltre cinquanta membri, ha potuto riorganizzarsi – hanno spiegato Luigi Agostini e Pasquale Olivieri, rispettivamente capogruppo Alpini Quarrata e tesoriere – adesso abbiamo uno spazio dove il nuovo consiglio può incontrarsi e programmare le varie iniziative come la raccolta per il Banco alimentare, la partecipazione ai raduni, le raccolte fondi come quella che abbiamo realizzato per l’alluvione in Mugello o per supportare le associazioni di volontariato attive nella ricerca e nell’assistenza ai malati di patologie come la leucemia e la distrofia muscolare".

Una visione condivisa dai militari dell’Arma in pensione. "Esprimiamo profondo ringraziamento alla Banca Alta Toscana per l’ospitalità, e al corpo degli Alpini per darci l’opportunità di condividere con loro gli spazi messi a disposizione dalla Banca per le nostre sedi – ha concluso il presidente Patrizio Santini –. Vediamo come valore aggiunto la condivisione di una sede, tesa a rafforzare il nostro ruolo di riferimento per tutta la collettività e anche una nostra azione comune. Questi nuovi spazi ci danno più forza per poter aumentare gli associati, oggi settanta, e per dispiegare la nostra presenza sul territorio per eventuali bisogni".

Giovanni Fiorentino