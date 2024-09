Addio alla prof Gazzarrini. Una vita con i ragazzi del liceo: "Pilastro per gli studenti"

Se n’è andata all’età di 95 anni a Firenze, dove risiedeva, la professoressa Giuliana Gazzarrini Bonacchi. Una vera colonna portante del liceo classico Forteguerri, dove dal ‘68 al ’98 come docente di lettere ha contribuito a formare generazioni di studenti pistoiesi. Coinvolgente e carismatica, la "Gazza", come era soprannominata a scuola, aveva saputo creare un legame indissolubile con le classi alle quali trasmetteva la passione per la letteratura e l’arte. La notizia si è subito diffusa ieri pomeriggio tra molti dei suoi ex allievi, lasciando la triste consapevolezza della definitiva chiusura di un’epoca. "Da parte mia non avete ricevuto solo erudizione ma insegnamenti per la vita: sapevo che vi stavo formando per il vostro futuro, e la vostra riuscita me lo ha confermato. E’ vero, forse vi ho tormentato, ma sempre badando all’essenziale, mai all’insignificante" aveva detto lei stessa con la consueta verve e lucidità a maggio 2019, quando era stata invitata a festeggiare i suoi 90 anni proprio al liceo Forteguerri. E tantissimi dei suoi studenti di allora non avevano voluto mancare a quell’abbraccio corale, organizzato nel chiostro del liceo. Tanta la commozione, mentre lei, seduta, si era lasciata inondare dagli abbracci. La sua preparazione era stata lodata negli anni in un documento di valutazione, firmato dall’allora preside Giuliano Papini. "La professoressa ha dimostrato di possedere una ottima, vasta e aggiornata preparazione nelle materie del suo insegnamento". Le esequie della professoressa Gazzarrini si svolgeranno lunedì 2 settembre alle 15 a Firenze, nella chiesa di San Miniato a Monte.

Daniela Gori